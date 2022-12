Voeren dooft de openbare verlichting gedurende een deel van de nacht

Voeren

Om de energiekosten te bekampen is de gemeente Voeren reeds een tijdje volop bezig met de vervanging van de openbare verlichting door duurzame ledverlichting. Op het grondgebied is ongeveer 36% van de lampen intussen vervangen. Tegen 2028 zal dit 100% zijn. Gedreven door de energiecrisis en de stijgende energieprijzen wil de gemeente nu echter nog een stapje verder gaan. Voortaan gaat Voeren een deel van de lichten in de straten en op de pleinen niet meer de hele nacht laten branden. Concreet betekent dit dat men in samenspraak met netbeheerder Fluvius, overgaat naar een situatie waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur ’s morgens een deel van de verlichting gaat doven.