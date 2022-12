Getuige verzorgde jongetje (3) nog na dodelijke aanrijding: “Bejaarde chauffeur in shock, moeder hysterisch”

“In de auto die zondagavond in het Oost-Vlaamse Velzeke een dodelijke aanrijding veroorzaakte, zat een bejaard koppel. Ze waren helemaal in shock”, zegt een vrouw, die vlak na het drama de eerste hulp bood. Bij het ongeval stierf een 3-jarig jongetje. Zijn moeder is zwaargewond, nog een andere vrouw raakte gewond. “De moeder van de jongen was buiten zichzelf en kon niet gekalmeerd worden.”