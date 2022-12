GETEST. Een vibrator die zuigt in plaats van trilt: “Met de Womanizer gaat het snel. En nog een keer...”

Er is al veel over de Womanizer geschreven, de atypische vibrator die meer zuigt dan trilt. De Nederlandse auteur Heleen Van Royen was er in 2018 zelfs zo lyrisch over dat haar woorden bij onze noorderburen een ware stormloop op het seksspeeltje ontketenden. We legden ons er − letterlijk − bij neer en testten de bestseller. “Ik had geen zin, maar na enkele seconden loop ik over van de goesting.”