Huis van het Kind Bree bezorgt 86 kansarme kindjes een kerstcadeau dankzij toverboom

Bree

Voor het vierde jaar op rij plantte het Brees Huis van het Kind een ‘toverboom’ in de patio van het stadhuis. “Iedereen kan een toverstafje in de boom hangen”, vertelt Yvonne Domen van het Huis van het Kind. “Daarmee schenk je een cadeau van ongeveer 25 euro. Die toverstafjes gaan dan naar kinderen waarvan de ouders het niet zo breed hebben. Op die manier krijgen ook zij toch een tof eindejaarscadeau. Deze kerst kunnen we op die manier 86 kinderen een mooi cadeau geven.” (pabr)