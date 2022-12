Kerstmarkt van SBS De Halte in Martenslinde brengt 250 euro op voor De Warmste Week

Bilzen

Ook de stedelijke basisschool De Halte in Martenslinde wilde De Warmste Week steunen. Daarom organiseerden ze een kerstborrel. “We kozen om een sfeervol kerstgebeuren te organiseren in onze school”, vertelt meester Pieter. “Voor de ouders was er een kerstborrel waarbij de jenevertjes, warme choco en glühwein rijkelijk geconsumeerd werden.”

De leerlingen van De Halte zorgden bovendien voor een kleurrijke kerstshop met zelfgemaakte sneeuwmansnoepjes, exclusieve ‘renbiertjes’ en kerstkoekjes. Met de verkoop haalden ze 250 euro binnen voor De Warmste Week. “Als beloning konden alle kinderen even poseren voor een mooie foto bij de Kerstman en zijn elfjes”, aldus het enthousiaste leerkrachtenteam. (joge)

De kerstshop tijdens de kerstborrel bij SBS De Halte in Martenslinde werd druk bezocht — © RR