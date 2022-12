Fotoclub De Lens viert 60-jarig jubileum met foto-expo

Bilzen

60 jaar geleden ontstond de Bilzerse fotoclub De Lens. Voor de clubleden een uitstekende reden om uit te pakken met een mooie tentoonstelling. “In onze beginjaren was er alleen maar analoge fotografie”, vertelt de 81-jarige Marcel Uytdenhouwen, lid van het eerste uur. “De eerste foto’s ontwikkelden we zelf in de donkere kamer.”

“Onze leden hebben hele uiteenlopende interesses”, gaat voorzitster Judith Plusquin (56) verder. “Gaande van straatfotografie tot urban fotografie en van landschappen tot macro-opnames. Dat levert een zeer gevarieerde expo op in De Kimpel.” De club is bovendien een inspiratie voor nieuwe leden. “Maandelijks bespreken we elkaars werken en tonen we die op groot scherm”, zegt Roland Baldewijns (70). “We trekken er met ons team ook regelmatig op uit om samen kiekjes te maken tijdens een nachtelijke fotografiesessie of om beeldjes te schieten bij een vliegshow.” (joge)