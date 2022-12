Rome neemt afscheid van Sinisa Mihajlovic: “Zijn familie was zijn favoriete team”

Vandaag hebben meer dan 2.000 vrienden, familie, collega’s en fans afscheid genomen van de Servische ex-voetballer coach Sinisa Mihajlovic (53) in en aan de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van de Engelen en van de Martelaren in Rome. Mihajlovic, die zowel voor Lazio als AS Roma voetbalde en recent nog trainer was van Bologna, voerde een lange strijd tegen leukemie.