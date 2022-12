42 jaar en nog niet klaar om te stoppen: Venus Williams krijgt wildcard voor Australian Open

De voormalige nummer 1 van de wereld bereikte twee keer de eindstrijd van de Australian Open, in 2003 en 2017, maar ze verloor beide finales. Ze kwam de afgelopen jaren vooral door blessures amper in actie en zakte weg uit de top 1.000 van de WTA-ranking.

Williams deed dit jaar slechts aan vier toernooien mee, waaronder de US Open. Ze werd in New York in de eerste ronde uitgeschakeld door Alison Van Uytvanck. Bij haar laatste optreden op de Australian Open, begin vorig jaar, bereikte ze de tweede ronde.

“Ik tennis al ruim 20 jaar in Australië en de Australische gemeenschap heeft me altijd enorm gesteund”, zegt de Amerikaanse, die in het enkelspel zeven grandslamtitels won. “Het is een eer om opnieuw voor deze fans te mogen spelen.” Haar 41-jarige zus Serena kondigde in september aan dat ze “zal wegevolueren van het tennis”.