Jonathan vindt dode muurhagedis in zijn hoofdkussen na “sterke geur” in slaapkamer

Voor een vrijwilliger van Natuurpunt was het even schrikken toen hij een dode muurhagedis aantrof in zijn hoofdkussen. Muizen (Mechelen), dat vlak bij een rangeerstation voor treintransport ligt, blijkt gekend voor de soort die in opmars is. “Ze overwinteren in Muizen en glippen naar binnen langs kieren en spleten.”

“Reeds enkele dagen werd ik een sterke geur gewaar in mijn slaapkamer. Het was even zoeken tot ik ontdekte dat de geur afkomstig was van een onfortuinlijke muurhagedis die het leven liet in mijn hoofdkussen”, vertelt Jonathan. Hij woont in de buurt van het station van Muizen.

Het lijkt erop dat de muurhagedis bij zijn verspreiding in Vlaanderen sinds 2004 een handje laat helpen door internationaal transport. “74 procent van de populaties bevinden zich in spoorwegbermen. Twee derde daarvan is gelieerd aan een rangeerstation, plaatsen waar treinen al dan niet voor langere tijd stilstaan”, zegt Nils Iwens, coördinator van Natuurpark Rivierenland.

“Rangeerstations uitermate geschikt”

Er wordt verondersteld dat muurhagedissen als blinde passagier meereizen per trein of vrachtwagen. In Wallonië, waar de soort van nature voorkomt, verkiest de soort meestal warme rotspartijen die op het zuiden gericht zijn. “In Vlaanderen moet ze het doen met vergelijkbare vervangende biotopen. Rangeerstations zoals dat van Muizen zijn uitermate geschikt. De ballast onder de sporen, de kabelschachten en kleine gebouwtjes biedt heel wat schuil- en zonplaatsen”, legt Iwens uit. (Lees verder onder de foto)

Het levenloze lichaam van de muurhagedis. — © Jonathan M.

Om te overwinteren, zoeken muurhagedissen warme plekken op. “De biodiversiteit behouden, versterken en uitbreiden is één van onze ambities. De zeldzame muurhagedis is dan ook meer dan welkom, maar liever niet in de hoofdkussens van onze vrijwilligers”, vertelt Nils Iwens. Natuurpunt volgt de diertjes al sinds in hun opmars in 2004 op.

Waarnemingen melden

“Omdat het erg interessant is om op te volgen hoe de soort zich in de toekomst verder zal verspreiden, is het erg belangrijk dat elke waarneming meteen wordt ingevoerd, liefst met een bijgevoegde foto, zodat de determinatie kan worden bevestigd. Als je niet wil dat de muurhagedis ook bij jou komt overwinteren, zorg er dan best voor dat er geen kieren en spleten zijn in je huis. Zo kunnen ze binnenglippen.”

De muurhagedis is weinig kritisch in zijn voedselkeuze. Vooral insecten staan op het menu.

www.waarnemingen.be