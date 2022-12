Antwerp-trainer Mark van Bommel: “Zou het niet erg vinden als Daley Blind komt”

Twee dagen na Argentinië-Frankrijk is er alweer Antwerp-Standard in de Croky Cup. Antwerp-coach Mark van Bommel sprak op zijn persconferentie over die “mooie affiche”, maar ook over Daley Blind en ex-ploegmaat Lionel Messi.

Veertien wedstrijden. Zo vaak was Mark van Bommel bij Barcelona een ploegmaat van kersvers wereldkampioen Lionel Messi. “Ik heb zijn eerste momenten meegemaakt”, aldus Van Bommel. “Je kon toen al zien dat hij een uitzonderlijk talent was. Hij was extreem goed. Ik heb geen contact meer met Lionel – we zijn beiden al een paar keer van gsm-nummer veranderd. Ik heb in elk geval van zijn prestatie genoten. Het was een prachtige finale.”

Antwerp zelf staat ook in een finale, zij het dan… een 1/8ste finale. Tegenstander is Standard. In de laatste onderlinge confrontatie stond Antwerp na negen minuten al 3-0 in het krijt. “We moeten niet nerveus worden van die vaststelling”, sprak Van Bommel. “Het was echt uitzonderlijk wat er toen gebeurde. We willen nu graag doorgaan, met attractief voetbal. Ik vind alvast dat we tijdens de break goed hebben kunnen werken. Maar uiteindelijk draait het altijd om winnen.”

Daley Blind van Ajax wordt aan Antwerp gelinkt. Van Bommel: “Ik zou het niet erg vinden als hij komt. Marc Overmars en ik staan constant in overleg. Iedereen kijkt rond op de markt. Ik verwacht wel dat we iets gaan doen.”