Evelien en Eddy leerden elkaar kennen op parking van tankstation en ontdekten toen iets over hun exen

De parking van een tankstation is niet meteen de meest romantische plek om je geliefde te leren kennen. Toch was het in 2012 de start van een mooi verhaal voor Eddy Didden (39) en Evelien Bertrand (32) uit Tongeren. “Door onze exen hadden we meteen genoeg gespreksstof”, klinkt het.

Hoewel het intussen tien jaar geleden is, herinnert Evelien zich die eerste ontmoeting nog alsof het gisteren was. “Het was half 1 ’s nachts. Tijdens een nachtje stappen stond ik op de parking van tankstation Bruno langs de Luikersteenweg in Tongeren wat te praten met vrienden”, vertelt Evelien. “Op hetzelfde moment had Eddy een hongertje en was hij een broodje gaan bestellen in de foodcorner van Bruno. Hij kende enkele mensen die in mijn groepje stonden. Toen hij buiten kwam, is hij naar ons toegekomen. Terwijl hij zijn broodje opat, zijn we aan de praat geraakt. Het klikte direct tussen ons.”

Dat ze meteen een connectie hadden, was overigens niet zo verwonderlijk. “Zijn ex-vriendin was op dat moment samen met mijn ex-vriend. We hadden dus genoeg gespreksstof”, lacht Evelien. “Die twee exen zijn intussen al lang uit elkaar, hoor.”

Opgesloten

Ondanks de klik die er duidelijk was, zijn Eddy en Evelien niet onmiddellijk een relatie begonnen. Kort na hun eerste ontmoeting hebben ze elkaar wel toegevoegd als vrienden op Facebook. “We bleven regelmatig contact houden”, vertelt Evelien. “Ik zag hem wel zitten, maar het heeft toch een behoorlijke tijd geduurd vooraleer Eddy de stap naar een relatie durfde te zetten. Ik denk dat hij een beetje verlegen was.”

Vorig weekend stapten Eddy en Evelien in het huwelijksbootje. — © diro

“Onze eerste echte date was in de McDonald’s in Maastricht. Daar zijn we bijna opgesloten geraakt. We zaten helemaal achteraan in het restaurant en waren zodanig in de ban van elkaar dat we niet merkten dat de zaak ging sluiten. Plots ging het licht uit en zagen we dat het personeel al was vertrokken.”

Aanzoek als verjaardagscadeau

Evelien en Eddy vormen intussen zeven jaar een paar en zijn de trotse ouders van Jelle (7) en Julie (3). Allebei werken ze in een woonzorgcentrum. Evelien is verpleegkundige in WZC De Motten, Eddy werkt bij de technische dienst van WZC Aurora in Tongeren. Vorig weekend zijn ze getrouwd. “Eddy heeft mij op vakantie in Spanje ten huwelijk gevraagd op de dag van mijn 30ste verjaardag. Een mooi verjaardagscadeau”, lacht Evelien. “Ja, hij is op de knieën gegaan zoals het hoort. Natuurlijk heb ik niet geaarzeld en heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Eerlijk gezegd, ik had de hoop al stilaan opgegeven dat het er ooit nog ging van komen.”