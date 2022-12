Rusland kondigt militaire oefeningen met China aan: “Om vrede en stabiliteit te behouden”

© via REUTERS

Russische oorlogsschepen nemen tussen 21 en 27 december deel aan militaire oefeningen met de Chinese marine. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie maandag laten weten. De manoeuvres vinden plaats in de Oost-Chinese Zee.

“Belangrijkste doelstelling van de oefeningen is om de maritieme samenwerking tussen Rusland en China te versterken, en om vrede en stabiliteit in de Aziatisch-Pacifische regio te behouden”, aldus het Russische ministerie. Moskou probeert de banden met Peking aan te halen sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak.

De twee landen werpen zich op als een geopolitiek tegengewicht tegenover de Verenigde Staten en hun bondgenoten.