Paalse masseur maakte mogelijk nog meer slachtoffers: “Vijftiental vrouwen niet geïdentificeerd”

De 48-jarige verdachte wordt verdacht van voyeurisme, aanranding en verkrachting. De bal ging aan het rollen nadat een slachtoffer naar de politie stapte. Speurders vonden daarop filmpjes van alle slachtoffers gerangschikt per naam in een mapje. “Op nog eens een 15-tal slachtoffers is voorlopig nog geen naam geplakt”, weet Hans Valkenborg.