Getrainde hond helpt vader met pasgeboren tweeling: “Mag ik de pampers?”

Een thermometer, een kussen of de pampers halen... geen enkel taakje is te moeilijk voor deze Canadese hond. Het baasje van Lucie begon de viervoeter te trainen nadat hij papa werd van een tweeling en daar wel wat hulp bij kon gebruiken. “Ik was fier op mijn hond en deelde een filmpje van haar op sociale media, maar had nooit verwacht dat het zoveel bijval zou hebben”, vertelt hij. Vandaag kan Lucie hem al bij verschillende dagelijkse taakjes helpen en wordt ze beloond met extra veel aaitjes wanneer de baby’s in bed liggen.