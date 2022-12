Hasseltse heroïneverslaafde doet zich voor als arts en laat voorschriftenboekjes namaken

De Hasseltse huisarts deed in juni 2021 aangifte van het sjoemel. Via de moeder van de Hasselaar kwam ze te weten dat de man bij een drukkerij in Oost-Vlaanderen 12 voorschriftenboekjes met telkens 100 bladzijden had besteld. Navraag leerde dat het afleveradres niet dat van de huisarts was, maar wel dat van de beklaagde. Tijdens zijn verhoor ontkende de Hasselaar niet. Hij stelde te handelen in opdracht van een andere persoon aan wie hij nog geld verschuldigd was. Die andere persoon kan het intussen niet meer navertellen, want de man is overleden. De verdachte is compleet ontspoord. Hij is onder meer verslaafd aan pijnstillers en aan heroïne. Zelfs tijdens zijn politieverhoor was de man er niet goed aan toe. De betichte, die intussen onder bewindvoering staat, lalde en was enorm loom. De procureur vorderde een straf van 18 maanden cel en 400 euro boete.

Advocaat Nick Meyers stelde dat zijn cliënt zich constant laat overhalen door anderen om klusjes op te knappen. “Ik ben geneigd hem daarin te geloven. Hij is niet de slimste. Het is duidelijk dat mijn cliënt moet geholpen worden voor onder meer zijn drugsverslaving. Daar heeft hij meer baat mee dan een opsluiting in de gevangenis. Ik vraag om een straf gekoppeld aan voorwaarden op te leggen. Daarnaast hoop ik dat hij geen boete krijgt, want de man staat onder bewindvoering.”

Vonnis op 16 januari.