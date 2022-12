Presentatoren zijn al helemaal gesetteld in Het Warmste Huis: “Maar ik ben echt van alles thuis vergeten”

Omringd door meubels van de Kringwinkel maken de presentatoren van De Warmste Week het meteen gezellig in hun tijdelijke thuis in Hasselt: Het Warmste Huis. Met hun gloednieuwe pantoffels op een koeientapijt blikken ze vooruit op een week vol acties, muziek en preventieve dutjes. “Ik ben wel mijn oordopjes vergeten.”

Om 7 uur maandagochtend stonden de vier presentatoren al paraat om Het Warmste Huis in het Hasseltse Stadspark te doen branden, en dat nog tot en met zaterdag. Als eerste groepsactiviteit mochten Eva De Roo (34), Sander Gillis (30), Kawtar Ehlalouch (25) en Fien Germijns (27) gezamenlijk op de grote knop duwen die hun thuis voor de komende week deed oplichten.

Terwijl Sander de eerste shift voor zijn rekening neemt en Eva ergens op de site ronddwaalt, hebben Kawtar en Fien het gezellig gemaakt in hun nieuwe living. Om 5 uur ging hun wekker vanochtend al af. Voor sommigen misschien een onmenselijk uur, maar voor de ochtendstemmen van MNM en Studio Brussel klinkt dat bijna als uitslapen. “We zijn al sinds gisterennamiddag in Hasselt”, vertelt Fien. “We hebben eerst nog samen naar de finale van het WK gekeken, daarna nog wat gekletst - ‘In míjn bed’, werpt Kawtar ertussen - en dan zijn we gaan slapen.”

Het interieur van hun woonkamer - heel veel tapijten, houten meubels, kadertjes en kussentjes - werd verzameld door de Kringwinkel. Ook andere decors op het terrein, zoals de studio’s in het actiedorp waar deelnemers een filmpje kunnen opnemen, werd ingekleed door de tweedehandswinkel. Na afloop van De Warmste Week wordt alles geschonken aan een organisatie. “Het is erg gezellig geworden”, zegt Fien. “We waren hier meteen enthousiast over het koeientapijt en ook van de theelichthouder in de vorm van een kabouter ben ik fan. Zo staan er hier vier. Als er zo toevallig eentje zou verdwijnen, moet je hem niet bij mij komen zoeken”, lacht ze.

Hoe hebben jullie je voorbereid op deze week?

Fien: “Niet! We hadden precies ook allemaal zo’n drukke agenda. Tot gisteren.”

Kawtar: “Ik heb welgeteld één dag kunnen uitslapen.”

Fien: “Dus er kwam weinig voorbereiding aan te pas. Ah nee, ik heb wel mijn valies ingepakt.”

Kawtar: “En ik heb de indruk dat ik zelfs dat niet heel nauwkeurig heb gedaan.”

Fien: “Ben je iets vergeten? Ik ben echt van alles vergeten, zoals mijn oordopjes om te slapen! En ook mijn oplader voor mijn gsm had ik bijna thuis gelaten. We zijn eigenlijk echt slecht voorbereid. (lacht) Alleen Eva niet. Die heeft op dat vlak wel gewonnen. Ze heeft zelfs voor iedereen pantoffels gekocht. (Ze toont trots de zwanen aan haar voeten en ook Kawtar draag roze fluffy exemplaren) Zelf draagt Eva konijnenslippers en Sander heeft gewoon rare tenen.”

Kawtar: “Nu klinkt het alsof je het over zijn echte tenen hebt.”

Fien: “Neen, het zijn een soort van teenpoten. Kijk, hij heeft ze nog aan!” (wijst naar Sander die op zijn pantoffels even komt zwaaien aan het glas tussen living en studio)

Twee dj’s van MNM, twee van Studio Brussel. Kennen jullie elkaar eigenlijk goed?

Kawtar: “Een beetje, maar er zijn zeker geen twee kampen.”

Fien: “We kennen mekaar goed genoeg, maar we zijn eigenlijk ook meteen beginnen mingelen. Schrijf er maar bij dat die zin werd gevolgd door een vieze knipoog van Kawtar.” (lachen samen)

Hebben jullie voornemens om het samenwonen zo aangenaam mogelijk te maken voor elkaar?

Fien: “Op de een of andere manier zijn er hier en viertal wespen binnengeraakt. Ik ben wel aan ze aan het wennen, maar ik zou ze dadelijk toch graag vredevol vangen en buitenzetten. Dan zou ik mij nóg meer op mijn gemak voelen. Ik wil dat graag voor jullie doen: mijn eigen leven riskeren.”

Is er een bepaalde strategie om deze week door te komen?

Fien: “Blijven ademen.”

Kawtar: “En ik denk gewoon slapen op ieder mogelijk moment. Toch? Dat je wat slaap kan inhalen als je een nachtshift moet doen.”

Fien: “Ah, preventieve dutjes. Voor de vermoeidheid die nog moet komen, want het slapen zal slechts van korte duur zijn, vrees ik.”

(Door de ramen van Het Warmste Huis zien we steeds meer volk toekomen op het terrein.)

Fien: “Ik zat te wachten op de groepen met fluohesjes, maar nu zijn ze gearriveerd. Oh, en de molen draait! Daar wil ik eigenlijk ook nog graag op. Dat zullen wij in het midden van de nacht doen. Als hier niemand meer is. Tien ritjes na elkaar?”

Is er buiten die ritjes op de molen nog iets specifiek waar jullie naar uitkijken?

Fien: “Ik ben een megagrote fan van Goldband. Ik kan eigenlijk niet wachten tot hun concert op woensdag, maar ik ga toch moeten.”

Kawtar: “Ik moet nog wat langer wachten. Ik kijk heel erg uit naar het optreden van Tamino, die heb ik nog niet live gezien. Maar dat is pas vrijdag en niet tijdens een van mijn presentatieshiften.”

Hopelijk staat er dan net niet een preventief dutje ingepland.

Fien: “Maar voor Tamino schrappen we onze slaap!”