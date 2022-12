Duurzaamheid boven op De Warmste Week met 100.000 bekers, 50.000 wijnglazen en 15.000 eetbakjes

Frietjes proeven net zo goed in een herbruikbaar bakje. — © BB

Voor het eerst wordt tijdens De Warmste Week niet alleen drank maar ook eten in herbruikbare bakjes opgediend. “Alleen ‘De Warmste Wafel’ en broodjes worden in een papiertje meegegeven”, legt Gunther Leenders van De Warmste Week uit. “De andere dingen verlopen, in afspraak met de stad Hasselt, op duurzame wijze.”