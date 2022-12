Pauwels Sauzen – Bingoal haalt opgelucht adem: Iserbyt vertrok op stage, verder onderzoek toont definitief geen breuken aan bij Van Empel

Zowel Eli Iserbyt (25) als Fem van Empel (20) lijken met de schrik vrij te komen na hun valpartijen in de Wereldbekercross in Val di Sole. Iserbyt vertrok alsnog op stage richting Spanje. Van Empel is intussen weer in Nederland, verder onderzoek daar bracht geen verscholen breuken aan het licht.

Ze haalden allebei de meet niet in Val di Sole. Fem van Empel maakte een serieuze smak en reed tegen een paaltje aan. Haar dijbeen en knie werden daarbij geraakt. Even werd voor een breuk gevreesd, maar zo ver kwam het niet. Dat kon na verder onderzoek in Nederland vanmorgen ook definitief worden uitgesloten. Van Empel neemt een poosje rust in acht, maar Nederlands bondscoach Gerben De Knegt liet al verstaan dat hij er op hoopt dat ze maandag haar rentree kan maken in de Wereldbekerwedstrijd in Gavere.

Fem van Empel in betere tijden, nog voor ze zwaar ten val kwam in Val di Sole. — © BELGA

Ook Eli Iserbyt eindigde de wedstrijd in Val di Sole op een draagbaar. Hij begon met rugklachten en na een val in de zesde ronde zat zijn cross erop. De diagnose luidde ook bij hem dat hij er zonder breuken vanaf kwam, maar heup en knie werden wel geraakt. Iserbyt vloog intussen naar Spanje voor een geplande trainingsstage die hij op eigen houtje inlaste. Iserbyt vertoeft er tot eind deze week. Of en hoezeer hij er kan trainen, zal afhangen van de evolutie van zijn blessure. Pauwels-Sauzen – Bingoal geeft later deze week een update over de situatie van Iserbyt en wanneer hij kan hervatten.