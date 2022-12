De rijinstructeur die al 32 WK’s op rij danst op muziek van de ‘Bee Gees’: dé dartsveteraan begint aan zijn mogelijk laatste kunstje

Vorig jaar opende Kim Huybrechts zijn WK met een partij in de tweede ronde tegen Steve Beaton (58). Ook dit jaar is die laatste er opnieuw bij, voor zijn 32ste en misschien wel laatste wereldkampioenschap.

Met een klassiek wit shirt en zwarte broek zal de 58-jarige Engelsman maandag het podium opstappen voor zijn wedstrijd tegen Danny van Trijp. Terwijl de meeste van zijn concurrenten een op maat gemaakt hemdje met hun bijnaam op aandoen, houdt de The Bronzed Adonis het al jarenlang sober op de tonen van Stayin’ Alive van de Bee Gees.

En met jarenlang bedoelen we echt járenlang. Beaton doet namelijk mee aan zijn 32ste WK op rij. Daarmee is hij de absolute recordhouder. De legendarische Phil Taylor strandde in zijn roemrijke carrière op 29 WK-deelnames, terwijl Raymond van Barneveld aan WK nummer 30 meedoet.

Ex-wereldkampioen

De bijna 60-jarige Beaton maakte zijn debuut op het WK al in 1992, toen dat nog een eengemaakt toernooi was. Nu zijn er elk jaar twee toernooien, eentje van de (drukbezette) PDC en eentje van de BDO/WDF. Hij verloor in de eerste ronde, maar amper een jaar later bereikte Beaton de halve finales door ex-wereldkampioenen Dennis Priestley en Bob Anderson te kloppen.

Datzelfde jaar, nadat hij fulltime prof was geworden, zegevierde hij in de prestigieuze Winmau World Masters. In 1994 en 1995 beleefde hij twee nachtmerries op het WK. Als nummer één van de BDO-ranglijst verloor hij telkens in de eerste ronde, en twee keer met 2-3 na een 2-0-voorsprong. Maar in 1996 kwam zijn triomf. Hij versloeg Co Stompé, John Part, Martin Adams, Andy Fordham en Richie Burnett op weg naar de wereldtitel. Toen al met iconische snor en lange krullen.

Beaton, die lange tijd door het leven ging als rijinstructeur, bereikte een jaar later de halve finales en in 1998 de kwartfinales op het WK. Tussendoor won hij grote toernooien, waaronder de Dutch Open (1995, 1996) en Belgian Open (1993).

Zijn overstap naar de PDC zorgde niet voor hetzelfde succes. Op het WK geraakte hij (nog) geen enkele keer voorbij de 1/8ste finales. Dat deed hij in 2002, 2004 en 2020. In 2010 speelde de Brit misschien wel zijn beste match ooit door legende Phil Taylor uit te schakelen in de kwartfinales van de Grand Slam of Darts (16-14). Daarnaast haalde hij de halve finales van grote toernooien als de World Matchplay, World Grand Prix en Grand Slam. In 2013 won Beaton de German Darts Masters en hij won tot twee keer toe een Players Championship.

Nu staat hij 30 jaar na zijn debuut dus opnieuw op het WK. “Ik heb al veel geluk gehad”, aldus The Bronzed Adonis, een bijnaam die hij kreeg voor zijn gebruinde huid door zijn trainingskampen op Tenerife. “Ik zal nooit zeggen dat ik nog nooit pijn heb gehad. Je moet er gewoon mee leren omgaan en doorgaan. Dat is het leven. Ik heb ook nooit veel veranderd aan mijn worp. Ik hou die het liefst zo simpel mogelijk. Hoe simpeler je het spelletje kan bekijken, hoe makkelijker je kan blijven gaan.”

Maar Beaton, die nog steeds speelt met een snor, gaat ook mee met zijn tijd. Zo is hij marathons gaan lopen om fit te blijven én geld in te zamelen voor het goede doel.

“De borden zijn veranderd doorheen de jaren”, aldus de Engelsman. “En de darts zelf ook. Als je kijkt naar de gemiddeldes vandaag de dag… Als je de 100 niet haalt, kan je het schudden. Je moet zo’n gemiddelde constant halen. Niet één leg of één set, een hele wedstrijd lang. Zo hoog is het niveau op dit moment en nog kan je dan verliezen met één pijl, één finish.”

Laatste kunstje?

Maar er zit intussen ook wat sleet op de prestaties van Beaton, die na lange tijd in de top 32 te hebben gestaan is weggezakt naar de 53ste plek op de wereldranglijst. De Engelsman behield slechts in extremis zijn tourkaart.

“Ik ben zo opgelucht dat ik meedoe aan het WK Darts. Het is een zwaar jaar geweest en ik kijk er nu naar uit. Door de coronapandemie viel ik uit de top 32 omdat ik mijn prijzengeld niet kon verdedigen. Ik heb me nu omhoog gevochten en hoop een frisse start te maken. Zodra je uit de top 32 valt en je begint te zakken op de ranglijst, krijg je moeilijkere lotingen. Ik mis ook alle tv-toernooien, zoals de World Grand Prix, de World Matchplay. Vroeger deed ik overal aan mee. Het is moeilijk om er thuis naar te kijken, maar het is mijn eigen schuld. Ik heb mezelf in deze positie gebracht. Als het volgend jaar niet lukt, dan kap ik er misschien mee. Ik zie wel wat er gebeurt.”

Vorig jaar ging Beaton eruit tegen Kim Huybrechts, nadat hij won van Fallon Sherrock. Nu wordt het dus Danny van Trijp en erna mogelijk Jonny Clayton. “Op een WK is er eigenlijk geen makkelijke loting. Ik was al tevreden dat ik niet uitgeloot werd tegen één van de drie vrouwen. Uiteraard verdienen ze hun plaats, maar het is best moeilijk als de hele zaal op de hand van je tegenstander is. Dat heb ik vorig jaar nog mogen ervaren tegen Fallon Sherrock.”