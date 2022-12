Zo moeder, zo dochter: Kate Middleton en prinses Charlotte kiezen voor matching outfits

Twinning is winning moeten Kate Middleton en haar dochter prinses Charlotte gedacht hebben. Ze verschenen zondagavond allebei in een lange, rode jas op een kerstconcert in Londen en dat leverde schattige beelden op. Christmas royal carols: together at Christmas mocht ook Pippa Middleton verwelkomen. En zij was eveneens gekleed in… een dieprode jas.

Kate Middleton koos voor een bordeauxrode jasjurk met tailleriem in combinatie met bijpassende pumps, clutch en handschoenen. Haar lokken waren voor de gelegenheid vanuit een zijscheiding in een glamoureuze krul geblazen. De zevenjarige prinses Charlotte, met twee speldjes in het haar, droeg een manteltje in dezelfde tint, maar dan met dubbele rij knopen. Het meisje combineerde de mantel met een zwarte panty en glanzend zwarte Mary Janes, dat zijn platte schoentjes met gesp.

De kerstlook was niet enkel gereserveerd voor mama en dochter. Ook de zus van Kate Middleton, Pippa, had een gelijkaardige lange jas uit de kast gehaald. Zij verscheen in een wijnrood exemplaar met knopen en een zwarte riem als accent rond haar middel. En de mannen van de koninklijke familie? Ook die haalden inspiratie bij elkaar: prins William en prins George droegen op het evenement een nachtblauw pak met lange overjas. Enkel de kleuren van hun dassen verschilden: papa prins had een rood exemplaar rond de nek, zijn oudste zoon een blauw model met motiefje.