Peltse studenten kunnen tijdens kerstvakantie rustig studeren op drie plaatsen

Studenten die thuis niet over een stille werk- en studeerplek beschikken, kunnen van maandag 26 december tot en met vrijdag 3 februari 2023 terecht in De Vliering (Neerpelt), den Drossaerd (Lindel-Hoeven) en OC Sint-Hubertus (Sint-Huibrechts-Lille). “Dankzij de medewerking van de ontmoetingscentra kunnen we op de drie locaties verspreid over Pelt in totaal meer dan 60 studieplekken aanbieden”, luidt het bij de gemeente. “Binnen deze periode kan je elke dag - van maandag tot zondag - de studieruimte van je keuze reserveren van 9 tot 19 uur. Op 1 januari zijn er geen ruimtes beschikbaar. Je reserveert de studieruimte die je wil gebruiken minstens een dag op voorhand.” Reserveren is dus noodzakelijk en kan via www.gemeentepelt.be/studieruimte. Ook in de Peltse bibliotheken kan je tijdens de openingsuren trouwens beperkt gebruik maken van een studieruimte. Hiervoor hoef je niet te reserveren.

(gvb)