Prins Harry en Meghan Markle willen excuses van Britse koningshuis en dringen aan op verzoening

Prins Harry en Meghan Markle vragen het Britse koningshuis om excuses en een verzoeningsvergadering. Dat schrijft The times op basis van een anonieme bron in de entourage van de twee. De aanleiding daarvoor is dat de vertrokken royals nooit uitgenodigd zijn voor een gesprek over hun verzuchtingen, en ze nu zagen dat het met het hoofd van de koninklijke stichting wel gebeurd is.

De storm na de release van de Netflix-documentairereeks Harry & Meghan blijft genadeloos door het Britse koningshuis razen. Elke dag komen er nieuwe berichten naar boven over de vertroebelde relatie tussen de betrokken partijen en over de gevolgen van wat in de reeks gezegd werd. Nieuw in dat rijtje: Harry en Meghan die verontschuldigingen willen van het Britse koningshuis en, volgens een bron van The times, aandringen op een verzoeningsvergadering met de topfiguren in Buckingham Palace.

De concrete aanleiding is volgens de bron een ontmoeting die het Britse koningshuis afgelopen zaterdag geregeld had. Daar verontschuldigde Lady Susan Hussey, een voormalige hulp en goede vriendin van wijlen Queen Elizabeth, zich tegenover Ngozi Fulani omdat zij op een evenement in november gevraagd had naar haar etniciteit. Een vraag waar wat heisa over ontstaan was.

“Maar een soortgelijk initiatief is nooit ondernomen toen Harry en Meghan hun bezorgdheden uitten over het koningshuis”, zegt de bron aan The times. “Toen kwam er nooit een vergadering of een formele verontschuldiging of nam iemand zijn verantwoordelijkheid. Dit is voor hen moeilijk om te slikken. Zij willen absoluut een bijeenkomst.”

Dat zou een verzoeningsvergadering moeten zijn, klinkt het verder, om de plooien wat glad te strijken en ze alsnog naar de kroning van koning Charles kunnen komen in mei.