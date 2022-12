Dertig gewonden op drie uur tijd: gladde wegen en stoepen zorgen voor drukte op spoed van ZOL

De regen in combinatie met ijskoude wegen en stoepen leidde tot zo’n dertig slip- en valpartijen in Genk een aanpalende gemeenten. De spoed van het ZOL kreeg tussen 22 uur en 1 uur zo’n dertig gewonden over de vloer.

Spekglad waren stoepen en wegen zondagavond, met heel wat slip- en valpartijen als gevolg. “Er waren heel wat ongevallen”, zegt Jurgen Ritzen, woordvoerder van het ZOL. “Met zowel automobilisten als zwakke weggebruikers. We hebben een absolute piek gehad tussen 22 en 1 uur. In die uren was het heel erg druk. De meeste mensen kwamen toe met orthopedische letsels. Na 1 uur begon de piek te verminderen. Nadien was het nog altijd druk op de spoeddienst maar niet meer met mensen die gewond raakten als gevolg van het spekgladde ijs.” Inmiddels is het gevaar voor gladde wegen achter de rug. Rukwinden kunnen zich wel nog voordoen.

Jessa Hasselt

De spoeddienst van het Jessaziekenhuis in Hasselt kreeg amper slachtoffers van de ijzel binnen: “Slechts een enkeling”, zegt de woordvoerder. “Het was wel druk op Spoed maar niet door de gladheid.”