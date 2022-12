Bloedzuigers op je huid zetten zoals Machine Gun Kelly, kan dat echt kwaaltjes verhelpen?

De partner van actrice Megan Fox (36) deelt wel vaker provocerende of controversiële foto’s op sociale media en dat is nu niet anders. De 32-jarige rapper filmde afgelopen weekend hoe hij een vijftal bloedzuigers op zijn buik, ter hoogte van de maagstreek, plaatste en ze meteen ook zijn beste vrienden noemde.

En hoewel MGK niet vertelt waarom hij precies bloedzuigers op zijn huid plaatst, kunnen we de reden wel raden. Studies in het verleden, zoals dat van de Duitse onderzoekster Sarah Lemke dat opgenomen werd in ’s werelds grootste medische bibliotheek of de National library of medicine in de Verenigde Staten, schuift het gebruik van de medicinale bloedzuiger of hirudo medicinalis naar voren als alternatieve therapie voor een reeks ziektebeelden. Zo zouden de diertjes onder meer nuttig zijn om de bloedsomloop na een operatie te stimuleren, voor gewrichtsklachten bij artrose en helpen bij de genezing van hematomen.

Dat laatste werd enige tijd geleden ook getest door Mathias en Staf Coppens voor het televisieprogramma Het lichaam van Coppens. Zij sloegen elkaar eerst bont en blauw – in naam van de wetenschap weliswaar – om nadien de bloeduitstortingen te behandelen met nog levende bloedzuigers. Het doel? Analyseren of de blauwe plekken met behulp van de bloedzuigers echt sneller verdwijnen. De resultaten van hun experiment waren niet eensluidend: sommige blauwe plekken leken sneller te genezen, andere dan weer niet.