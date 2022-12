Hasselt

Vincent Maris (30) uit Hasselt, leerkracht LO en wetenschappen in oASSe OV4 in Hasselt

Jody Swennen (31) uit Kuringen, zelfstandig thuisverpleegkundige

Kinderen: Noa-Lou (6 maanden)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Vijf jaar geleden werkten we allebei in het Jessa ziekenhuis en daar is de vonk overgeslagen”, zegt het stralende bruidspaar.(raru)

