Bree

Dries Martens (31) uit Bocholt, politieambtenaar

Nathalie Geraerts (30) uit Opglabbeek, advocaat

Kinderen: Nore (2)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kennen elkaar al van het middelbaar toen we naar Sint-Augustinus gingen”, vertellen Nathalie en Dries. “In het hoger onderwijs sloeg de vonk pas echt over. We zijn nu 11 jaar samen.” (pabr)

