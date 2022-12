Heisa en verwijten richting jagers nadat Looienaar wordt doodgeschoten: jagersvereniging roept op tot sereniteit

Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) betuigt in een mededeling hun medeleven aan de nabestaanden van Ken Moons (31) uit Tessenderlo. Een jager schoot de metaaldetectorist dood in een veld in Rutten.

“We namen vorige week via de media kennis van het overlijden van de 31-jarige Ken Moons, een metaaldetectorist uit Tessenderlo”, luidt het in de mededeling van HVV. “Via dezelfde media vernemen we dat een 48-jarige jager uit de Antwerpse Kempen verhoord werd en ondertussen door de onderzoeksrechter in voorlopige hechtenis werd genomen.”

Bij HVV luidt het dat hun gedachten in de eerste plaats uitgaan naar de familie en vrienden van het slachtoffer. “We betuigen onze oprecht medeleven met dit verlies. Elk menselijk slachtoffer dat in onze samenleving te betreuren valt door het toedoen van een medemens - door welke oorzaak ook - vraagt om onderzoek, om introspectie, om maatregelen die herhaling kunnen voorkomen.”

Informeren en sensibiliseren

De jagersvereniging zal zich daarom - zoals in het verleden - in de toekomst verder toeleggen op het informeren en sensibiliseren van haar leden rond het correct toepassen van de veiligheidsregels bij jachtactiviteiten. “Veilige omgang met vuurwapens verdient steeds de hoogste aandacht van elke jager.”

Gerechtelijk onderzoek

Onder meer op sociale media zorgde het nieuws voor heisa en verwijten richting de jagers en jacht in het algemeen. Hubertus Vereniging Vlaanderen roept iedereen op om “in dit dossier nu eerst en vooral de sereniteit te bewaren en het gerechtelijk onderzoek in alle rust te laten verdergaan zodat nadien de feiten duidelijk worden en de juiste conclusies kunnen getrokken worden”, aldus de mededeling van HVV.

ppn