Nikola Jokic stuwt Denver met historische prestatie naar zege

Nikola Jokic heeft met 40 punten, 27 rebounds en 10 assists Denver in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA aan een 119-115-overwinning tegen de Charlotte Hornets geholpen. De Serviër is de eerste speler die minstens 40 punten, 25 rebounds en 10 assists noteert in een NBA-wedstrijd sinds legende Wilt Chamberlain in 1968.