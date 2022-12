IN BEELD. Frans president Emmanuel Macron niet weg te slaan bij Mbappé, maar die vermijdt oogcontact

Het leek onbeantwoorde liefde. De Franse president Emmanuel Macron was niet weg te slaan bij Kylian Mbappé en knuffelde hem zowel op het veld als in de tribune uitvoerig, maar op de beelden is te zien dat terwijl Macron nadrukkelijk oogcontact zoekt, de Franse aanvaller dat net probeert te vermijden. Macron sprak de spelers ook toe in de kleedkamer: “Ik ben gekomen om jullie te bedanken”, zei hij.