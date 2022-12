Originele E.T. onder de hamer voor 2,6 miljoen Amerikaanse dollar

Het originele E.T.-model dat gebruikt werd in de gelijknamige film van Steven Spielberg uit 1982, is afgelopen weekend geveild voor 2,6 miljoen Amerikaanse dollar, omgerekend zowat 2,45 miljoen euro. Dat hebben de organisatoren van de veiling, Julien’s Auctions, gemeld op Twitter.

De animatronic was het topstuk van de tweedaagse veiling, waarop ook 1.300 andere filmattributen werden aangeboden, gaande van de hamer van Thor tot bokshandschoenen van Robert De Niro uit de film Raging Bull uit 1980.

E.T., een afkorting van ‘Extra-Terrestrial’, is een vriendelijke alien en een van de beroemdste personages uit de popcultuur en science-fiction sinds de kaskraker in 1982 uitkwam. De figuur valt op door zijn uitpuilende ogen, lange nek en gloeiende vinger waarmee hij in de film knippert vooraleer hij de bekende uitspraak “E.T. phone home” doet.

Op de veiling werden ook een bruine maquette van E.T en een van de motoren uit de eindscène geveild, goed voor respectievelijk 125.000 dollar (117.000 euro) en 115.000 dollar (108.000 euro).

