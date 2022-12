Waarom de derde Argentijnse goal van Messi afgekeurd had moeten worden

Bij de derde Argentijnse goal in de WK-finale, de 3-2 van Lionel Messi, was er even twijfel: was er sprake van buitenspel? Was de bal over de lijn? Maar de goal werd vrij snel gevalideerd. Volgens de Franse nieuwssite RMC Sport had het doelpunt strikt genomen toch afgekeurd moeten worden. Er stonden immers Argentijnse invallers op het veld, iets wat in de FIFA-reglementen expliciet vermeld staat als reden om een doelpunt af te keuren.

“De scheidsrechter had het allicht niet gedurfd om het doelpunt van Messi in de 108ste minuut van de WK-finale af te keuren, maar eigenlijk had hij het moeten doen”, aldus RMC.

“We leggen uit waarom: de actie vond plaats in het begin van de tweede verlenging, bij een snelle tegenaanval. Maar op basis van de beelden had de VAR het doelpunt kunnen (en zelfs moeten, als je de spelregels volgt) afkeuren omdat na de trap van Lautaro Martinez, die Lloris in de voeten van Messi duwde, meerdere Argentijnse invallers, overmand door emoties, op het veld waren gelopen.”

En dan citeert RMC regel 3 alinea 9 van de Laws of the Game, de officiële spelregels van de Wereldvoetbalbond FIFA: “Als, nadat een doelpunt is gemaakt, de scheidsrechter zich realiseert, voordat het spel hervat wordt, dat er een extra persoon op het veld stond op het moment dat het doelpunt werd gemaakt, moet de goal afgekeurd worden als die extra persoon: (...) een speler, wisselspeler, gewisselde speler of van het veld gestuurde speler is van de ploeg die de goal scoorde.”

Maar geeft RMC toe: “Geen reden om schande te roepen, want de Fransen stonden ook massaal op het veld toen Randal Kolo Muani in de 123ste minuut een gouden kans had op de 4-3, maar Martinez de redding van het toernooi verrichtte.”