Top Division Women: Kangoeroes Mechelen wint topper van Castors Braine en blijft als enige ploeg ongeslagen

De ganse wedstrijd was Kangoeroes Mechelen baas tegen Castors Braine. De kampioen leerde de vice-kampioen een lesje in efficiëntie. Na een 8-0 en 16-7 tussenstand ging het via een sterke Ziomara Morrison (17 punten, 9 rebounds) dan ook naar een 26-11 en 36-24 bonus halfweg. Castors Braine miste wel de Kroatische guard Matea Tadic (knie) en dat scheelde een slok op de borrel. Met ook een goede Eva Van Gils, en de met een double-double uitpakkend duo Morgan Bertsch (12 punten, 10 rebounds) en Belgian Cat Heleen Nauwelaers ging na 44-29 naar een reeds 58-42 beslissende Mechelse voorsprong. Castors Braine milderde in de slotfase, maar kon een 71-61 nederlaag tegen een beter Kangoeroes Mechelen niet meer verhinderen. Klaudia Perisa (14 punten, 10 rebounds) en Ine Joris (12 punten, 7 rebounds) loodsten Kortrijk Spurs na een 57-32 bonus halfweg naar een 87-52 zege versus Spirou Ladies Charleroi. De West-Vlamingen staan met 5 op 9 in de middenmoot. Ook Waregem staat halfweg het klassement en met 5 op 10. Onder aanvoering van de 18-jarige Nastja Claessens (22 punten, 6 rebounds, 3 assists) en Tess Kapinga (13 punten, 12 rebounds) ging het na een 45-28 tussenstand halfweg naar een 79-53 overwinning tegen Lummen. Namur Capitale won de Waalse clash bij Liège Panthers: 53-57 (rust: 36-24). De Amerikaanse Mikayla Vaughn tekende voor 20 punten en 12 rebounds. De Luikse dames tellen 7 op 10 en Namur 5 op 8. Phantoms Boom won na een 36-32 achterstand met 61-72 bij Sparta Laarne. De Amerikaanse Jaelencia Williams scoorde 21 punten. De Steenbakkers tellen 6 op 10 en staan in een onvolledig klassement op de vierde stek.