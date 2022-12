Moeder van Maud (8) en Ona (5) woont reconstructie van gezinsdrama bij: “Het is een dubbel gevoel”

Vandaag vindt vanaf 9 uur een reconstructie plaats in de Sijslostraat in Waardamme, deelgemeente van Oostkamp, waar de twee zusjes Maud (8) en Ona (5) vorige maand werden omgebracht door hun vader Chris Vanhaverbeke (44). “Zowel de grootouders, mama Astrid, als haar zus zullen aanwezig zijn tijdens de reconstructie”, zegt de advocaat van de familie.

De dubbele moord van 16 november op de Waardamse zusjes roept nog steeds vragen op. Het gerecht zal daarom een wedersamenstelling houden op de boerderij met vakantiewoning waar de zusjes door hun vader om het leven werden gebracht. Hij verstikte zijn dochtertjes en terwijl ze vochten voor hun leven, ging hij daarna een eindje met de auto rijden om zijn inmiddels overleden dochtertjes daarna in een bed te leggen. Het ene meisje werd in het woonhuis gelegd en het andere meisje in de vakantiewoning.

Het drama was het gevolg van een moeilijke scheiding. De mama van de meisjes, Astrid, diende in augustus nog klacht in tegen Vanhaverbeke omdat hij haar had geslagen. In november werd nogmaals klacht ingediend tegen de man, na bedreigingen aan het adres van zijn ex-vrouw en de kinderen. (Lees verder onder de foto)

Dit is de foto van het bidprentje van de meisjes. We publiceren hem met expliciete toestemming van de moeder, gekregen via de advocaat. — © if

Korte tijd later ging hij over tot de gruwelijke daden. De weken voor de moorden had hij nog termen als ‘verstikkingsdood’ en ‘familiedrama’ opgezocht op het internet. Na de feiten schreef hij een brief naar zijn schoonouders, waar de moeder en de dochtertjes verbleven tijdens de echtscheidingsprocedure. Daarin liet hij duidelijk merken dat hij zijn eigen kinderen vermoordde uit wraak.

De advocaat van de mama van Maud en Ona bevestigt de wedersamenstelling komende maandag. “Voor de familie is de wedersamenstelling een dubbel gevoel”, zegt meester Kristiaan Vandebussche. “Enerzijds is er de confrontatie met de dader en met de heel gruwelijke feiten op de minderjarige kinderen die zich hebben afgespeeld op die bewuste 16de november, en anderzijds is er de drang van de familie om in detail te vernemen wat er met de twee kindjes gebeurd is. Zowel de grootouders, mama Astrid, als haar zus zullen aanwezig zijn tijdens de reconstructie.”

Een half uur voor de start van de wedersamenstelling is er op het politiecommissariaat van Oostkamp nog een infovergadering. De Sijslostraat zal tijdens de reconstructie, die vermoedelijk de hele voormiddag zal duren, volledig afgesloten zijn.