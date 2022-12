Peruaanse president wil kabinet herschikken na gewelddadige protesten tegen afzetting van voorganger

© via REUTERS

De Peruaanse overgangspresident Dina Boluarte wil het kabinet herschikken, na de soms gewelddadige protesten tegen de afzetting van haar voorganger Pedro Castillo. Ze wil onder meer een nieuwe premier, aldus Boluarte in Peruaanse media. Zo wil ze tegemoet komen aan de sociale ontevredenheid en een “brug van dialoog bouwen”, zei ze. De herschikking moeten tegen dinsdag gebeuren.

De kabinetschef wordt in Peru ook de premier genoemd, maar is de hoogste minister en niet de regeringsleider in het Zuid-Amerikaanse land. Pedro Angulo bekleedde de functie pas tien dagen.

President Pedro Castillo werd op 7 december afgezet en gearresteerd omdat hij het parlement probeerde te ontbinden. Daarna braken protesten uit omdat Peruanen niet willen dat opvolger Dina Boluarte de termijn van Castillo kan afmaken.

De demonstranten eisen behalve vervroegde verkiezingen ook de vrijlating van Castillo, maar het Hooggerechtshof besloot donderdag dat hij nog anderhalf jaar blijft vastzitten. De noodtoestand is van kracht in heel Peru en Boluarte roept op tot rust. Bij de protesten kwamen al zeker achttien mensen om en raakten minstens tweehonderd anderen gewond.

