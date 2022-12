Rihanna toont zoontje na zeven maanden voor het eerst aan de wereld

Ze heeft ons zeven maanden laten wachten, maar eindelijk heeft Rihanna enkele beelden van haar zoontje gedeeld. Op TikTok is te zien hoe de jongen zijn moeder charmeert met een lieve glimlach. Het kleintje, van wie de naam nog altijd niet bekend is, is het eerste kind van Rihanna met A$AP Rocky. De zangeres beviel in mei van dit jaar, maar hield het jongetje tot nu toe uit de schijnwerpers.