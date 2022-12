Zelfs Franse kranten buigen deemoedig het hoofd: “We waren eregasten op de kroning van Messi”

Olé: “Messi, de allergrootste”

“Glorie aan God, glorie aan Messi. Het lot dat hem zo vaak genadeloos in de steek leek te laten, schonk hem de ultieme revanche: een droom-WK en een droom-finale. Vandaag is Lionel Messi de eeuwigheid ingegaan. Vandaag werd hij de ultieme held van allen die hem sinds het begin adoreerden en allen die nadien zijn gevolgd. Vandaag is Messi de beste voetballer in de geschiedenis geworden, vergeef het ons Diego.”

“De Argentijnse nationale ploeg ging op de gedroomde manier het paradijs binnen. Met Lionel Messi voorop. Ze bouwden mee aan de legende die vorm werd gegeven door Maradona en vele anderen en maakten haar nog wat groter. Argentinië won zijn derde wereldbeker en telt nu 22 internationale titels, twee meer dan Brazilië.”

Clarin: “Tranen van mijn toetsenbord vegen”

“Messi heeft moeten lijden. Argentinië heeft moeten lijden. Maar het lijden is gestopt. Het is voorbij. G*dverd*mme. Argentinië is wereldkampioen. Neen, het is geen droom. Messi is wereldkampioen. En zo is gerechtigheid geschied. In Qatar. Want als alle leed geleden is, blijft een aangrijpende finale over. Dramatisch. Onvergetelijk. Onvergelijkbaar. Met een Mbappé in duivelsmodus, die Frankrijk met een hattrick behoedde voor een pak slaag. Maar Argentinië had Messi. Ja, Messi. Nu is er geen discussie meer: hij is de beste van alle tijden. En Mbappé is zijn erfgenaam. Messi moest naar het Midden-Oosten reizen om zich tot koning van de wereld te kronen. Nadat hij geen record heel had gelaten, bereikte de kapitein zijn ultieme bestemming. Hij had het genoegen de beker op te tillen die iedereen wil opheffen. Hij is een legende. Ik moet de tranen van mijn toetsenbord vegen om dit te kunnen schrijven.”

La Nacion: “Je kunt niet overdrijven als je het over Messi hebt”

“Messi heeft zijn plekje in de eeuwigheid veroverd. De artiest haalde het van de machine. Er zijn geen overdrijvingen mogelijk als je het over Messi hebt, integendeel, alles wat je over hem zegt of schrijft, schiet tekort. Hoe huiveringwekkend zijn statistieken ook zijn, hoe mooi de compilaties op You Tube, ze doen hem onrecht aan. Messi heeft de voorbije achttien jaar ons leven gevormd. Hij voetbalde altijd voor ons, de mensen.”

“In een leven, in een carrière heb je slechts enkele momenten dat je op een historische missie bent. Dan moet je weten wat te doen. En Messi wist het. Niet alleen hij, de hele ploeg. Ze hebben de eeuwigheid verdiend. Messi is werelderfgoed en voor velen is hij zelfs groter dan Argentinië zelf.”

Tyc Sports: “Gerechtigheid is geschied”

“Laten we het allemaal uitschreeuwen en er nooit mee stoppen: Argentinië is wereldkampioen! En niet zomaar een wereldkampioen. De wereldkampioen van de beste finale in de geschiedenis. Huil zachtjes, we huilen allemaal zoete tranen. Geen bittere zoals de Fransen ons wilden laten huilen. Het had een nachtmerrie kunnen zijn en dat was het bij momenten ook, maar het werd een nachtmerrie met een happy end. Er bestaat nog gerechtigheid in het voetbal, want het zou een enorm onrecht geweest zijn als dit team, het beste op dit WK, geen wereldkampioen was geworden.”

L’Equipe: “Met opgeheven hoofd”

“En toch gaan we de legende in. Als eregasten op de kroning van Messi waren Les Bleus heroïsch. Op een paar centimeter na misten ze een historische tweede opeenvolgende wereldtitel na een adembenemende finale die tegelijk magnifiek en wreed was. Mbappé, ook hij, was groots op de dag dat hij groots moest zijn.”

“Dit was een nieuw tranendal in de grote geschiedenis van het Franse voetbal. We zullen deze nederlaag nog een tijdje moeten betreuren, maar wat eeuwig zal blijven zijn de emoties, de intensiteit, de gevoelens, alles wat ons met deze ploeg en dit historisch WK verbindt.”

Le Monde: “Deze ploeg gaf ons meer dan verwacht”

“Frankrijk werd door veel twijfels omgeven toen het naar Qatar reisde, maar het keert terug als vice-wereldkampioen na een epische finale. De Fransen hebben verloren, maar wonnen een beetje romantiek. Dat is eerder onverhoopt. We verwachtten weinig van deze ploeg, maar ze heeft ons het mooiste gegeven: geluk, emoties en droefenis die we zullen koesteren als een kostbaar geschenk.”