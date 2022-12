Circusartiesten en muzikanten moeten moreel van Russische soldaten aan front in Oekraïne opkrikken

Er is de voorbije weken al veel inkt gevloeid over de Russische soldaten in Oekraïne en de moeite die zij hebben om het moreel hoog te houden. Barre weersomstandigheden, een uitzichtloze situatie waarin niet veel beweegt, gebrek aan goede wapens en voedsel: redenen zijn er ruim voldoende.

LEES OOK. Oekraïners gaan tussen hoop en vrees de winter in

Om hun moreel weer op te krikken, stuurt het Russische ministerie van Defensie muzikanten, circusartiesten, acteurs en operazangers naar het front. Een “creatieve brigade”, zoals Rusland hen graag noemt. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie, dat dagelijks een update geeft van de situatie aan het front. Eerder had het Russische leger al een oproep gedaan om muziekinstrumenten te doneren, zodat die aan soldaten bezorgd konden worden. Het inzetten van muzikanten en andere vormen van vertier is geen uitzondering tijdens oorlogsvoering.

Volgens dat Britse ministerie van Defensie is dat tanende moreel onder Russische troepen een grote kwetsbaarheid in de oorlog. “Soldaten zijn in de eerste plaats vooral bezorgd om het hoge aantal gesneuvelden, de povere leiding, betaalproblemen, een gebrek aan materiaal en munitie en een gebrek aan transparantie over het echte doel van de oorlog. En het ziet er niet naar uit dat het inzetten van een creatieve brigade die bezorgdheden gaat wegnemen”, klinkt het in de update.