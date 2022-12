Noord-Korea vuurt opnieuw raketten af: “Belangrijke test voor ontwikkeling van spionagesatelliet”

Noord-Korea heeft zondag een “een belangrijke finale test voor de ontwikkeling van een verkenningssatelliet” uitgevoerd. Dat heeft een woordvoerder van de Nationale Ruimtevaartontwikkelingsautoriteit (NADA) gezegd aan het staatspersagentschap KCNA. Zo lijkt Pyongyang een verklaring te willen bieden voor de twee ballistische raketten die het volgens Seoel zondag afgevuurd heeft in de richting van de Oostzee of Japanse Zee. Het waren de laatste in een jaar met een recordaantal wapentests.