Elon Musk vraagt Twitter-gebruikers in poll of hij moet opstappen

Elon Musk heeft een poll op zijn Twitter-account opgezet waarin hij gebruikers vraagt of hij moet opstappen als topman. “Ik zal me houden aan de resultaten van deze peiling.”

Na kritiek op zijn recentste wijziging van de regels op Twitter, tweette de nieuwe eigenaar en CEO van het platform zondagavond dat er voortaan een stemming gehouden zou worden voor “grote beleidswijzigingen”. “Mijn excuses. Zal niet meer gebeuren.”

Drie minuten later postte Musk een poll: “Moet ik opstappen als hoofd van Twitter? Ik zal me houden aan de resultaten van deze peiling.” Na enkele uren hadden al ruim 8 miljoen gebruikers gestemd, van wie 57 procent ‘ja’ aanklikte.

De poll leidde tot speculaties dat Musk een opvolger in het zadel wil hijsen, volgens sommigen zelfs Donald Trumps schoonzoon Jared Kushner, met wie Musk zondag de finale van het WK voetbal bijwoonde in Qatar. Musk reageerde echter dat er geen opvolger is: “Niemand wil de job die Twitter levend kan houden.”

“Zoals het gezegde gaat: wees voorzichtig wat je wenst, want je zou het kunnen krijgen”, schreef Musk ook nog. Hij suggereerde dat de rol van Twitter-CEO pijnlijk is. “Je moet al je spaargeld investeren in Twitter en het raast al sinds mei op een faillissement af.”

Elon Musk lokte sinds zijn overname van Twitter voor 44 miljard dollar eind oktober altal van controverses uit – met beleidswijzigingen, ontslagen, schorsingen of herstellingen van accounts en politieke stellingnames. Daar lijkt zijn merk van elektrische wagens Tesla intussen onder te lijden.