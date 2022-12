Jeremy Clarkson bekritiseerd na grove column over Meghan Markle

De Britse tv-presentator Jeremy Clarkson krijgt zware kritiek te verduren wegens een column over Meghan Markle naar aanleiding van de Netflix-documentaire ‘Harry & Meghan’. In de krant The Sun schreef hij, in zijn typerende grove stijl, onder meer dat hij ervan droomt dat Markle naakt over straat moet lopen terwijl mensen uitwerpselen naar haar gooien.

De presentator die bekend werd met Top Gear vindt prins Harry een zielige, woke handpop van Markle, die hij naar eigen zeggen haat. “Ik haat haar op een cellulair niveau”, schrijft Clarkson in zijn column in de tabloid. “’s Nachts kan ik niet slapen en lig ik tandenknarsend te dromen van de dag waarop ze naakt door de straten van elke gemeente in Groot-Brittannië moet paraderen, terwijl de menigtes ‘Schaamte!’ scanderen en klonten uitwerpselen naar haar gooien”, klonk het onder meer. Volgens Clarkson was haar vertrek uit Londen overduidelijk gepland, is alles ongeloofwaardig en beschadigt ze het koningshuis.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De column komt Clarkson op kritiek te staan van tal van andere Britse bekendheden. Zo distantieerde Clarksons dochter Emily zich op Instagram nadrukkelijk van de uitspraken van haar vader en had het over “vrouwenhaat en pesten”. “Ik steun zij die het doelwit zijn van online haat.”

Burgemeester van Londen Sadiq Khan noemde de uitspraken “gevaarlijk en onvergeeflijk”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Auteur Philip Pullman schreef op Twitter: “Dat Jeremy Clarkson zulke dingen kan schrijven en schaamteloos publiceren, vertelt ons alles wat we moeten weten over de manier waarop Rupert Murdoch (uitgever van The Sun, red.) ons publieke leven heeft vergiftigd en verrot.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook onder anderen comedians John Bishop, Dom Joly en Jason Manford, en presentatoren Carol Vorderman en Edith Bowman haalden uit naar de “walgelijke” uitspraken van Clarkson, die “oproepen tot vernedering en geweld tegen een vrouw”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen