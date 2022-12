Vergeet het WK: hier is... de Croky Cup! Vanaf dinsdag is het weer Belgisch voetbal: vijf dingen om weer volledig mee te zijn

Het WK is nog maar net voorbij of daar is het Belgisch voetbal alweer. De 1/8ste finales van de Croky Cup zorgen meteen voor twee toppers: op dinsdag is er Antwerp-Standard, op woensdag Genk-Anderlecht. Zoek trouwens niet naar eersteklassers Charleroi, Westerlo en Eupen. Zij liggen al uit de beker van België. Vijf dingen om weer volledig mee te zijn met het Belgische voetbal.