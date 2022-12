Mike De Decker begon als een raket, maar kreeg het nog even benauwd op WK darts: “Ineens werd ik heel nerveus”

‘The Real Deal’ is in tegenstelling tot zijn twee landgenoten geen reekshoofd op het WK en moest dus starten in de eerste ronde. Normaal is De Decker niet zo’n podiumbeest, maar de aanwezigheid van een significante Belgische aanhang deed hem duidelijk deugd. In de eerste set lukte alles. De Decker gooide 120 en 114 van het bord en kwam 1-0 voor na amper zes minuten.

De tweede set begon minder voor onze landgenoot. Zijn gemiddelde ging naar beneden en hij verloor twee keer op rij zijn worp. Gelukkig ging hij ook even vaak door de worp van Smith. In de beslissende leg gooiden beide heren een 180, maar maakte De Decker het proper af: 2-0.

Set drie was voor Smith, onder andere na een misser van De Decker op dubbel 16. Het was dus nog even nagelbijten voor ‘The Real Deal’. Maar in de beslissende set stond hij weer op, met vier 180-scores en een finish van 55 om het af te maken voor 3-1.

Zenuwen

Na afloop was De Decker maar matig tevreden met zijn tweede tweede ronde op rij op het WK.

“In de eerste twee sets voelde ik me vrij goed”, aldus de Mechelaar. “De finishes waren goed, het liep allemaal. Maar ineens werd ik enorm nerveus. De aandacht in België is enorm toegenomen de voorbije jaren en ik denk dat dit in mijn hoofd begon te krijgen. Ik doe het de voorbije maanden goed en dus verwachten ze dat ik hier gewoon zou winnen. Je probeert dat af te blokken, maar het was een rollercoaster van emoties. De Belgische fans waren top, maar er zijn dus die verwachtingen. Winnen op een WK, dat wil echter iedereen. Dus ik ben hier heel gelukkig mee.”

Vooral zijn wisselvalligheid speelde De Decker parten. “De 180-scores (acht in totaal, red.) waren goed, maar daarna volgde vaak een 41 of zo. Dat wil je niet. Maar, mijn moeder was voor de eerste keer mee en dat geeft altijd toch een soort geruststelling. Het gaf dus ook een fijn gevoel om dan te winnen. Mijn stiefvader is zo vriendelijk geweest om de broodjeszaak open te houden, want ons mama wil al twee jaar mee naar het WK. Nu kon ik dus af en toe eens naar haar kijken. Ik keek na elke set altijd eens even in haar ogen, dat geeft dan een soort rust.”

Nu volgt een partij tegen Mensur Suljovic, het 30ste reekshoofd en volledig uit vorm.

“Een kans? Ja, maar als het klikt bij hem dan klikt het echt. Hij kan twee jaar lang niks gooien en er dan ineens opnieuw staan. Hij is een gevaarlijke speler. Ik hoop vooral dat ik een beetje beter speel als vandaag. Als ik nog eens kan winnen, staan we met drie Belgen in de derde ronde. We zien wel. Ik heb alleszins een goed seizoen achter de rug. Wat ik tot de 22ste ga doen? Hier en daar wat trainen. In het hotel staan twee borden, dus daar ga ik wel wat tijd doorbrengen. En voor de rest rusten. Mijn ambitie? Ik vind dat altijd zo moeilijk. Iedereen wil wereldkampioen worden, maar je moet ook realistisch zijn. Dus eerste Suljovic, dan kijken we verder.”