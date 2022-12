Nederlandse YouTuber schuwt risico’s niet wanneer hij met auto op ijsvlakte rijdt: “Dit gaat niet goed!”

Enkele ijskoude dagen in Nederland lieten YouTuber Boaz van Boggelen verleiden tot een gewaagde stunt. Hij probeerde met zijn wagen op een ijsvlakte te rijden. Duidelijk niet zonder risico, getuige de scheuren die al snel opdoken in het ijs. “Dit gaat niet goed!”, klonk het bij de cameraman, waarna de achterzijde van de auto erdoor zakte. De YouTuber zelf kon ermee lachen, al is niet geweten of hij de wagen nog op het droge heeft gekregen.