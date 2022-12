Moeder (38) en kind (3) door auto gegrepen: jongetje kritiek, moeder zwaargewond

Velzeke

Een moeder (38) en haar kind (3) werden zondag om 17.45 uur door een wagen aangereden op de Provinciebaan. Beiden werden naar het UZ in Gent overgebracht. Het kind van net geen vier jaar oud raakte levensgevaarlijk gewond en werd ter plaatse gereanimeerd. De moeder raakte zwaargewond. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de bushalte aan de Gamma op de Provinciebaan. Moeder en kind waren net van de bus afgestapt en staken achter de bus de Provinciebaan over. Zij werden door een tegenligger gegrepen. De gewestweg is er afgesloten.

“Momenteel onderzoekt de politie van de zone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem de omstandigheden waarin het ongeluk kon gebeuren”, vertelt burgemeester Evelien De Both (N-VA). “Ondertussen is het in het Zottegemse overal spiegelglad. Of die gladheid mee de oorzaak is van het ongeluk wordt onderzocht. De bestuurder van het voertuig legde een negatieve ademtest af. Een verkeersdeskundige van het parket Oost-Vlaanderen komt ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeluk te onderzoeken.”

Vijf jaar geleden gebeurde er op dezelfde plaats een tragisch ongeluk in dezelfde omstandigheden. (Lees verder na de foto)

In april 2017 verongelukte een 15-jarige Zottegemnaar nadat hij aan dezelfde bushalte afstapte en de Provinciebaan overstak. — © edp

De 15-jarige Gabriël Mbuku uit Zottegem werd er aangereden nadat hij van de bus was afgestapt en de gewestweg overstak. De jongen bezweek drie dagen later aan zijn verwondingen.