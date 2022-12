Luca Brecel moet het hoofd buigen voor emotionele Mark Selby in finale English Open

In Brentwood greep Luca Brecel zondagavond net naast zijn vierde eindzege in een rankingtornooi. In de finale van het English Open moest Brecel zijn meerdere erkennen in viervoudig wereldkampioen Mark Selby: 6-9.

Op papier zou de eindstrijd van het English Open een heerlijke clash worden tussen twee totaal verschillende speelstijlen. De immer berekende en methodische Mark Selby (WR 3), winnaar van talloze mentale oorlogen, tegenover natuurtalent Luca Brecel (WR 11), die puur op instinct graag de monden van de toeschouwers laat openvallen. En in Brentwood met Judd Trump en Mark Allen al twee topfavorieten over de knie had gelegd.

Toch leek in de namiddagsessie de wereld op zijn kop te staan. De 39-jarige Mark Selby pakte zijn vier frames met een stevige break, terwijl een tactisch sterke Brecel terugvocht van 0-3 en 1-4 naar 4-4 via knappe snookers en een betere verdediging. Zo strafte hij met een povere 43 als hoogste break de eerste fouten van Selby heel volwassen af. En kon de finale ’s avonds eigenlijk opnieuw van start gaan naar een best of 9.

© WST

Brecel flirt met 147

De avondsessie begon precies hetzelfde als die in de namiddag: een scherpere Selby pakte drie van de eerste vier frames (5-7). Brecel potte wel de eerste century (122) van de avond maar kon niet doorgaan op zijn elan en maakte een potje van frame twaalf. Hij kreeg enkele duwtjes van Dame Fortuna, maar probeerde op weg naar de 6-6 een gemist positieshot te compenseren met een te moeilijke pot op de laatste rode.

Brecel kreeg tijdens de laatste pauze van de finale een kwartiertje om over die verkeerde beslissing na te denken. Maar ook daarin vond hij geen inspiratie om de finale nieuw leven in te blazen. De Maaslander kwam in frame 14 nochtans nog dichtbij de tweede maximumbreak uit zijn carrière. Het liep op 113 echter fout op de vijftiende zwarte bal, die hij heel dun moest aansnijden. Waarna een gemiste verre pot in het vijftiende frame het einde van de wedstrijd inluidde.

Terwijl zijn vrouw Vicky in de tribune een traantje wegpinkte, had Mark Selby aan één poging voldoende om met een 87-break het frame en de match (6-9) op zijn naam te schrijven. Voor hem is het immers een heel speciale titel. Selby, die tijdens een depressie vocht met demonen uit het verleden, kan een bijzonder moeilijke periode achter zich laten, nu hij zijn eerste finale na zijn laatste wereldtitel (in mei 2021) tot een goed einde heeft gebracht.

© WST

Mooie woorden van Brecel

Luca Brecel, die 42.000 euro overhoudt aan deze finale, toonde zich na afloop een groot verliezer. “Ik kan alleen maar heel veel respect hebben voor Mark. Omdat het er zo moedig en open over praatte, weten we allemaal hoe moeilijk hij het heeft gehad naast de tafel. Ik haalde in de finale nooit mijn beste niveau, maar kan terugblikken op een geweldige week.”

Brecel bedankte daarvoor zijn ouders. “Dankzij mijn pa sta ik hier. Ik was vorige week ziek en overwoog om niet naar Engeland af te reizen. Pa overtuigde me om toch te komen. Voor het eerst in vier jaar is ook mijn ma nog eens van de partij. Jammer dat ik niet kon winnen maar dat houden we voor een volgende keer.”

Een emotionele Selby had nog een mooie uitsmijter in petto voor zijn Limburgse tegenstrever. “Luca is een geweldige kerel en een schitterende speler. Hij gaat nog heel veel titels winnen, daar ben ik zeker van.”

Finale: Luca Brecel-Mark Selby 6-9. Framescores: 0-90(90), 4-64(57), 14-74(74), 96-27, 43-77(52), 96-45, 78-7, 72-2, 33-83(51), 5-73(61), 123(122)-0, 36-67, 20-62, 113(113)-0, 0-87(87)

Halve finale: Luca Brecel-Mark Allen 6-2. Framescores: 81-8, 83-6(61), 102(55)-27, 121(71)-1, 89(89)-0, 0-89(89), 12-7 (63), 78-9.