Diepe ontgoocheling bij de Fransen, bondscoach Didier Deschamps geeft “begin volgend jaar” uitsluitsel over toekomst

Frans bondscoach Didier Deschamps, wiens contract ten einde loopt na het WK voetbal in Qatar, geeft “begin volgend jaar” uitsluitsel over zijn toekomst bij les Bleus”, zo kondigde hij zondagavond na de verloren finale tegen Argentinië aan.

“Ik zal bij aanvang van 2023 een onderhoud hebben met bondsvoorzitter Noël le Graët en nadien zullen jullie meer weten”, gaf hij als boodschap mee op de persconferentie aansluitend op de zinderende eindstrijd. Na 120 stond het 3-3 en de Albiceleste trok finaal aan het langste eind met 4-2 in de penaltyreeks.

“Zelfs al hadden we onze wereldtitel verlengd, dan had ik ook geen verduidelijking gegeven”, verzekerde Deschamps, die sinds 2012 postvat aan het roer bij de uittredende wereldkampioen, aan beIN Sports.

Le Graët heeft al aangegeven dat de bal in het kamp van Deschamps zou liggen als hij erin slaagde de halve finales te bereiken.

“De Franse nationale ploeg is het mooiste wat mij overkomen is in mijn professionele carrière, eerst als speler en dan als bondscoach. Het is absoluut een passie”, aldus de 54-jarige oefenmeester. “Dat de wereldtitel ons ontsnapt, is wel moeilijk te verteren. We hebben ons hart en onze energie in een comeback gestoken. Wanneer je uit het niets terugkomt en je blijft alsnog met lege handen achter, is het des te pijnlijker.”

“Om verschillende redenen was niet iedereen in staat alles te geven”, benadrukte Deschamps, zonder details prijs te geven. “Ik wil evenwel geen afbreuk doen aan de verdienste van Argentinië en ik feliciteer hen met deze wereldtitel.”

“Dit had veel weg van een boksmatch”

Hugo Lloris, doelman en kapitein van de Franse nationale ploeg, moest zich uiteindelijk gewonnen geven na penalty’s. “We moesten te vaak in de reactie gaan, dit had veel weg van een boksmatch. Het enige wat we onszelf moeten verwijten, is dat we totaal niet op de afspraak waren in de eerste helft. Strafschoppen zijn altijd wreed. We moeten de Argentijnen feliciteren. Ze werkten een geweldig toernooi en finale af”, aldus Lloris tegenover TF1.

“Het is nu niet het moment om vragen te beantwoorden over mijn internationale toekomst. We moeten rust nemen en alles wat laten bezinken”, gaf het sluitstuk voorts te kennen.

“We zijn heel ontgoocheld”, liet verdediger Raphaël Varane optekenen. “We hebben alles gegeven in een competitie die veel obstakels in petto had voor ons. Ik ben heel fier dat ik Fransman ben en deel uitmaak van deze groep. We houden ons hoofd hoog. Het feit dat we tot in de finale geraakt zijn en nog konden terugkeren in de wedstrijd, getuigt van onze mentale sterkte.”