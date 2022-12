De regen en vriestemperatuur belooft deze nacht voor gladde wegen te zorgen in Limburg. Op de Hoefaertweg in Bilzen ging zondagavond een auto aan het skippen en vervolgens over de kop. Een ziekenwagen van het Vlaams Kruis werd uitgestuurd in kader van het provinciale medische interventieplan, maar de chauffeur bleef ongedeerd.