As

Tournée générale! Ook in As werd er zondagavond stevig gevierd na de overwinning van Argentinië op het WK voetbal. Limburgers met Argentijnse roots keken samen naar de match in café D’op Eau (Z) Ici. “Dat we de beste ploeg waren, wisten we al. De wedstrijd moest alleen nog gespeeld worden.”