“Wisselvallig met maxima tot 10 graden, rukwinden zijn mogelijk”

Tegen zonsopkomst kunnen we temperaturen rond 5°C verwachten. Het gevaar voor gladheid is dan ook volledig geweken. De rukwinden bereiken geregeld pieken tussen 50 en 60 km/u.

Maandag kan er in Limburg vooral bij het begin van de dag nog wat regen vallen. Daarna blijft het op de meeste plaatsen droog en komt er ook wel af en toe ruimte voor de zon.

De temperatuur loopt gestaag verder op naar maxima dicht in de buurt van +10°C. De winter is dus volledig van de kaart geveegd.

Het blijft heel de dag vrij krachtig waaien met soms rukwinden in de buurt van 60 km/u. Na het ongezonde smogweer van de voorbije dagen zijn we dankzij deze wind ook in veel gezondere luchtmassa’s verzeild geraakt.

In het eerste deel van de nacht naar dinsdag schuift een zwakke regenzone van zuidwest naar noordoost over Limburg. De wind waait dan aan gemiddeld 4 Beaufort.

De temperatuur blijft heel de nacht rond +10°C schommelen.

