Mark Cavendish staat heel dicht bij een contract bij Astana-Qazaqstan, en zou lead-out meenemen

Mark Cavendish (37) rijdt volgend seizoen voor Astana Qazaqstan: de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is dat zo goed als zeker. De Britse spurtbom zou maandagmorgen naar Altea afreizen, waar de WorldTourploeg van Alexandre Vinokourov nog tot 20 december in Villa Gadea op winterstage op stage is.

Volgens onze informatie is de deal nog niet getekend, maar hoopt de Kazachse ploeg toch vóór kerst alles in een contract te gieten en de transfer aan te kondigen. De Nederlander Cees Bol zou als lead out mee naar Astana trekken. Wilier Triestina is ondertussen een fiets naar zijn maat in elkaar aan het steken. Astana Qazaqstan is voor Cavendish natuurlijk de simpelste weg naar de Tour de France, want de WorldTourploeg is automatisch startgerechtigd. Dat was anders bij Israel-Premier Tech dat ook een aanbod deed. En bij het Amerikaanse Proteam Human Powered Health van algemeen manager Ro De Jonckere, wiens partner Kenny Latomme zowel bij Data Dimension-Qhubeka als bij Quick-Step zijn mecanicien was.

Door éénzijdig het bestaande contract met ronderenner Miguel Ángel López vorige week te doorbreken, kwam er bij Astana Qazaqstan ineens een paar miljoen euro vrij in een Worldtourteam, dat nochtans al een tijdje niet meer met massa’s geld kan zwaaien. De Colombiaan werd ontslagen voor zijn betrokkenheid bij het dopingdossier van de Spaanse dokter Marcos Maynar.

Wilier duwt mee aan de kar

De Italiaanse fietsconstructeur Wilier Triestina duwt mee aan de kar om Cavendish op zijn fiets te krijgen. Ook al omdat met Vincenzo Nibali onlangs het uithangbord is gestopt. Voorheen hadden ze Terpstra bij TotalEnergies, maar het plezierde de zakenfamilie Gastaldello dat ze vorig jaar de Italiaan Nibali alsnog een seizoen op Wilier kregen. Op die manier zou er voor Cavendish ook een happy end komen aan een lang verhaal die al van voor de Tour begonnen is toen duidelijk werd dat hij in vriendschap zou afscheid nemen van Patrick Lefevere en Quick-Step Alpha Vinyl.

Cavendish had zijn lot verbonden aan dat van Jérôme Pineau, de manager van het al opgedoekte B&B Hotels die volgend jaar met Paris Cycling Club heel grote dromen had, maar die financieel niet rond kreeg. Ook Ramon Sinkeldam (ondertussen Alpecin-Deceuninck) en Cees Bol zouden net als de gepensioneerde Argentijn Maximiliano Richeze in zijn trein terechtkomen.

De sprinttrein die hij bij Astana Qazaqstan is helemaal anders van samenstelling. Bol zou erbij komen, maar anderzijds maken Vino en de Italiaanse ploegleider Giuseppe Martinelli zich sterk dat met ook nog Luis León Sánchez, Boaro, Gruzdev, Zeits, Battistella, Moscon en Davide Martinelli voldoende renners voorhanden zijn om Cavendish nog minstens één keer naar een ritzege te leiden in de Tour van 2023. Dat is het allerlaatste doel van Cav: aan de 34 dagoverwinningen in la grande boucle nog één zege toevoegen, zodat hij een uniek record heeft dat hij niet langer moet delen met Eddy Merckx.

Met de komst van Cavendish en Bol zou Astana-Qazaqstan het maximale quotum van dertig renners overschrijden, maar zoals dat bij Worldtourploegen gaat, wordt dan een andere renner in het Development Team ondergebracht. Dat zou ook de bedoeling van Vino zijn om een jonge Kazach daar te steken die dan af en toe mag proeven van de WorldTourploeg, maar geen Worldtourwedstrijden mag rijden. (hc)